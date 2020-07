Thalita Sartori musa vegana quer ser campeã de fisiculturismo

Aos 32 anos de idade a beldade afirma está em sua melhor forma. A

Uma vegana está dando o que falar em sua cidade em Juiz de Fora, trata se de Thalita Sartori, a gata que aos 32 anos de idade afirma que está sem sua melhor forma, tem uma dieta regrada junto com seus treinos. Toda essa dedicação é porque ela se prepara para um campeonato de fisiculturismo, então toda dedicação é importante e já bastante perceptível na vida da gata. Amante de fotos, Thalita também está sendo muito requisitada por fotógrafos que querem fazer seus cliques inspirado na musa fitness que também ama influenciar as pessoas com seu estilo único e vegano. Thalita agora deve profissionalizar sua carreira pra justamente alcançar e conquistar pessoas em todo o Brasil.