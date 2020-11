Última capa da Playboy Portugal, Ellen Santana causa em festa

Lançada essa semana a última capa da revista Playboy de Portugal, que não fará mais edições impressas, Ellen Santana causou ao ser recebida em sua festa pelo ex-peão Cartolouco.

Ela, que além de ser a última capa da revista, foi também a última Miss Bumbum eleita, recebeu amigos e familiares em uma festa fechada na Zona Norte de São Paulo. Entre os convidados, estavam ex participantes do reality show A Fazenda e do Big Brother Brasil. Ellen falou sobre a emoção de posar para uma edição histórica da Playboy.

“Olha, depois de ter sido eleita a última Miss Bumbum, fazer a última capa da Playboy Portugal foi a maior emoção que senti na minha vida. Estou muito agradecida a todos os profissionais envolvidos na realização desse projeto, tanto da revista quanto da festa, que foi maravilhosa”, disse a Miss Bumbum.

Rômulo Moreira/Asimp