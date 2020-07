Vanessa Perez é comparada com a boneca Barbie e dispara: “a original”

Após mudanças significativas no corpo e nos cabelos, a Musa do Brasil foi comparada com a boneca Barbie e resolveu vestir o ‘apelido’.

“Não é qualquer uma que pode ter o prazer de receber um elogio desses. Que criança não quis ser a Barbie? Tanta gente transformando o corpo, o rosto, e eu não precisei de nada disso para ser comparada. Aqui a mudança foi toda trabalhada no exercício, na alimentação, na tintura” revela ela aos risos.

Vanessa Perez ainda revelou ter um Ken pra chamar de seu!

“O meu Ken é uma graça de homem. Ele me faz feliz, me realiza como mulher e como ser humano. Me faz bem, cuida de mim. Tem muita boneca por aí, mas a original sou eu, natural de fábrica”, dispara.

Rômulo Moreira/Asimp