Vanessa Perez e Eduardo Machado encabeçam campanha para assistência a pessoas em situação de rua

Musa do Brasil, Vanessa Perez iniciou junto ao Coach e campeão de fisiculturismo Eduardo Machado, uma campanha para arrecadação de alimentos e produtos de higiene que serão destinados à ONG Associação Aliança e Misericórdia, que fica no Centro de SP e atende mais de 400 pessoas em situação de rua, mas que dobrou o número de assistidos após o início da Pandemia do Coronavírus.

Vanessa, que também é apresentadora e ex-bailarina do Faustão, está diariamente recolhendo donativos para a campanha.

“O momento é de ajudar, de exercer o amor ao próximo. Sabemos que o Coronavírus é uma doença, mas eu também acredito na ideia de que o momento que estamos vivendo é necessário para aprendermos a ser humanos. Eu mesma estou indo com o meu carro recolher as doações. Também tenho o apoio da empresa Jovem Rejuvenescimento, que prontamente atendeu o meu pedido de ajuda”, disse.

Já o campeão de fisiculturismo agradeceu aos empresários que estão fazendo grandes doações para a ONG.

“Diante do caos que estamos vivendo, além dos amigos que estão enviando doações em dinheiro e produtos, de tudo o Brasil, temos empresas engajadas no projeto e que estão sendo solidárias nesse momento. A farmácia de manipulação Energia e Vida disponibilizou álcool gel, sabonetes e um carro para retirada de doações. O momento já é crítico para os mais necessitados, mas também é de gratidão pelas alianças feitas em dias tão sombrios”.

A campanha está recebendo alimentos, produtos de higiene e roupas. Para fazer a doação é só entrar em contato pelo número 11 95167-4859.