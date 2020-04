Vanessa Perez e Eduardo Machado entregam cestas para ONG em São Paulo

Vanessa Perez e Eduardo Machado encheram os carros com as cestas que montaram com os produtos arrecadados durante a campanha de doação para a ONG Associação Aliança de Misericórdia, que assiste pessoas em situação de rua no centro de São Paulo.

A campanha nasceu de pedidos de ajuda pelas redes socais. Além do projeto, famílias da Grande São Paulo também receberam cestas básicas dos artistas.

Vanessa, que é ex-bailarina do Domingão do Faustão e Musa do Brasil, agradeceu o carinho e a sensibilidade das pessoas que doaram.

“Estou muito feliz com o que conseguimos fazer. Foi um trabalho de formiguinha, feito em uma semana, mas com muito amor e dedicação. Com o pouco que tínhamos e o que nossos amigos doaram, conseguimos colocar comida na mesa de quem está sofrendo com a necessária quarentena”, disse.

Já o fisiculturista Eduardo Machado, que está fazendo 33 anos, creditou o momento a Deus.

“Posso dizer que é um dos melhores aniversários que eu tive na vida. Muita gente faz o bem achando que está fazendo algo grandioso pelo outro. Não, meus amigos, não é bem assim. Quando fazemos o bem, nós é que recebemos. No total foram quase 500 itens arrecadados , entre alimentos e produtos de higiene. Passar o meu aniversário na Associação Aliança de Misericórdia foi um grande acontecimento na minha vida. Estou muito feliz!”, revelou.