Verão pós lockdown: Influencers brasileiros mostram como foi o primeiro fim de semana de verão europeu

"Trocamos o tradicional não esqueça o protetor por não esqueça a máscara" "Vai ter biquíni combinando com a máscara"

O verão europeu começou oficialmente no sábado, dia 20 de junho

Londres, Itália e Portugal estão passando pela flexibilização de isolamento, apesar do temor de uma segunda onda da doença. Lojas, restaurantes e outros estabelecimento estão abrindo com cautela, exigindo distanciamento, e pessoas voltam à circular nas ruas depois de um rigoroso lockdown imposto nesses países. Com a chegada do verão no último sábado, 20, na Europa, alguns brasileiros famosos na internet estão com altas expectativas para a estação e comentam como vão aproveitar o período de calor e esquecer momentos de terror quando seus países passavam pelo pico da pandemia. Alguns deles dizem que a tradicional recomendação de "Não esqueça o protetor solar" foi trocado por "Não esqueça a máscara". Confira

A influencer Lu Duarte vive em Londres e está feliz com a chegada do Verão pós-lockdown. “Quero ir para Ibiza pegar muito sol e muita praia. Foi uma loucura, estávamos doidos para sair de casa e viajar, agora posso recuperar o tempo perdido”, disse. “Ainda tenho medo do coronavírus, então todo o cuidado é pouco”.

Jessica Lopes, Miss Bumbum Inglaterra, tem bastante expectativas para esse verão. “Será meu primeiro verão casada. Quero aproveitar mais do que aproveitei meu casamento ou a lua de mel, nós nos casamos em um momento muito difícil no mundo. Vou pegar a praia, com certeza”, disse a modelo, que se casou em cerimônia realizada por videoconferência em março.

Nathy Kihara, que vive em Como, na fronteira entre Itália e Suíça, quer aproveitar o verão europeu viajando. A modelo passou pelas piores crises do coronavírus no país, ficou em isolamento em casa por mais de dois meses e agora quer sair o máximo possível. "Gosto de estar no iate, lendo um livro ou curtindo o silêncio do mar. Estou feliz em saber que hoje eu posso fazer isso".

A influencer Iasmin Santos também não via a hora de curtir o verão europeu. Para isso, ela tinha preparado um roteiro para aproveitar a estação da melhor forma. "Fui bem organizada nesse quesito. Nada de esquecer o protetor solar e nem a máscara. Será um verão atípico e vamos aproveitar com cuidados redobrados".

A modelo e próxima coelhinha da Playboy, Vanusa Freitas, já renovou o seu estoque de biquinis para o verão. "Vai ter biquini combinando com a máscara contra o coronavírus", disse.

O modelo fitness Paulo Roberto está em Portugal e passa pela flexibilização do isolamento. “Acho que todo mundo quer ir à praia, será como a primeira vez de muitos nesse verão. Essa é a estação mais esperada pelos europeus”, contou. Paulo explicou que bares e clubes próximos a ele ainda estão fechados. Alguns restaurantes estão abertos, mas com algumas restrições. “Procuro me alimentar bem para me manter saudável contra o vírus e tenho esperança de ter uma vacina até o final de setembro”.

Israel Cassol, que mora em Londres há mais de 13 anos, quer se aventurar como nunca neste verão pós-lockdown. “Quero pegar o meu carro e ir até Cambridge, poder caminhar pelos colégios da região, que eu amo. Quero também andar de gôndola por lá. São experiências que sempre fiz antes da pandemia e agora a gente dá mais valor, agora vai ser tudo diferente”. Israel disse que recebeu convite para ir para outros lugares nos últimos tempos e recusou. “Só quero ir para o Brasil no final do ano”.

Tawany Santos/Asimp