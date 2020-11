Verônica Ferreira faz sucesso como torcedora do São Paulo

Essa é a palavra que define o sentimento da estudante de Educação Física, Verônica Ferreira, pelo seu time do coração, o São Paulo Futebol Clube. A torcedora gata do Tricolor Paulista faz sucesso por onde passa e encanta nas redes sociais com sua beleza que desperta a atenção de todos os seus seguidores.

A ruiva sempre publicas cliques com a vestimenta do Soberano e chama as atenções de todos que seguem seu Instagram @veferrini, onde ela tem cerca de 21 mil seguidores. Verônica Ferreira é uma apaixonada por futebol e pelo time do Morumbi. Sobre seu grande amor no futebol, a bela paulista disse um pouco sobre como é a emoção de torcer para o São Paulo.

“O São Paulo para mim é tudo. Meu ponto de paz, pois é dele que vem meus sentimentos mais sinceros. É minha prioridade, minha religião e minha paixão no futebol”, declarou emocionada Verônica Ferreira.

A são-paulina diz que é uma apaixonada por esportes e apoia muito o futebol feminino, que segundo ela merece ser mais valorizado. "Sou apaixonada por esportes. Apoio demais o futebol feminino, onde essa categoria deveria ser mais valorizada e respeitada. Utilizo o meu Instagram para incentivar as mulheres independentemente dos seus times a irem a arquibancada", declarou Verônica