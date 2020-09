Verônica Monteiro arrasa como candidata à Musa do Flamengo

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Verônica Monteiro, que arrasa nas redes sociais.

Verônica, carioca de Rio das Ostras, de apenas 19 anos, torce para o Flamengo e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do time carioca falou sobre a emoção de participar deste evento. "Eu amo meu time e está sendo uma grande emoção concorrer a essa posição que é o de Musa do Flamengo. Estou ansiosa e realizada por ter dado esse primeiro passo no qual abriu muitas oportunidades para mim", disse a torcedora gata do time rubro-negro.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto rubro-negro e também em lugares paradisíacos.