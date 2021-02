Verônica Monteiro curti férias de janeiro em Búzios

A modelo Verônica Monteiro vem causando nas redes sociais durante suas férias de verão, porque a loira está deixando seus milhares de seguidores completamente apaixonados com os seus cliques curtindo suas férias nas lindas praias de Búzios, litoral norte do Rio de Janeiro, onde a gata posou bem à vontade e exibiu toda sua beleza e boa forma.

Segundo a loira, as férias foram muito merecidas, pois ela realizou muitos trabalhos como modelo fotográfica no final de 2020 e precisava desse período para descansar e relaxar. "Estava cansada, pois trabalhei muito no final de 2020. Precisava descansar", disse Verônica.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram "Muito linda", "Perfeita" e "Toda maravilhosa", disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Verônica Monteiro, basta seguir ela no seu Instagram @veromonteiro.