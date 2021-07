Vestido da finalista de Miss Bumbum ofusca da apresentadora que custou R$ 100 mil reais

A final do Miss Bumbum ocorreu há mais de uma semana e ainda dá o que falar. Dessa vez, foi o vestido da apresentadora Andressa Urach, que foi ofuscado que segundo ela custou R$ 100 mil reais, porém a finalista Luana Luna surgiu deslumbrante com seu vestido no dia do desfile final com um look com detalhes importados até da Rússia.

Os strass do vestido da beldade foram trazidos diretamente da Rússia, e lapidaram de azul, o corpo escultural da modelo. Já as rendas foram feitas manualmente por Alex, seguindo a tradição das rendeiras de Maceió. Cada ponto foi planejado e delicadamente executado pelo estilista.

O staff da modelo planeja leiloar o vestido em maio, mas Luana vai aguardar uma eventual nova final do concurso, que é dada como certa nos bastidores. Se o vestido da apresentadora Andressa Urach custou R$ 100 mil, quanto será que custou o look de Luana Luana?

https://www.instagram.com/reel/CRADIc9D866/?utm_source=ig_web_copy_link