Vizinha arma barraco com modelo em condomínio de luxo

A modelo Luizza Meirelles foi atacada por uma vizinha em um condomínio de luxo, em Maceió, após publicar em suas redes sociais um ensaio sensual feito nas dependências do lugar.

Segundo a modelo, a vizinha tocou em seu apartamento e, ao abrir a porta, foi surpreendida pela moradora que estava furiosa. Ao mexer no celular do marido, a mulher viu que ele havia curtido todas as fotos da modelo em uma rede social, que teriam sido feitas no condomínio onde vive o casal.

“Eu estava em uma ligação quando a campainha tocou, atendi e era essa louca, que nunca vi nada vida. Dei boa noite e ela logo veio com as ofensas. Por pouco não me agrediu. Solicitei ao condomínio as imagens da câmera que fica na corredor mas eles disseram que mesma estava desligada. O motivo foi que o marido dela entrou em uma rede social minha e curtiu algumas fotos, inclusive as que eu fiz no condomínio. Ela me ofendeu com todos os xingamentos possíveis e não imagináveis, e me ameaçou, dizendo que se eu encontrasse com ela e o marido dela era pra eu desviar o caminho ou ela me faria encontrar o que eu estava procurando. Eu só não entendi, ainda, o que eu perdi que ela vai me fazer achar”, relata.

Luizza não deixou barato e partiu para cima da mulher devolvendo os insultos. Em seguida, após a mulher deixar seu apartamento, a modelo acionou a administração do condomínio e solicitou as imagens do circuito interno mas, para a surpresa dela, a câmera do corredor que poderia ter filmado toda a cena, estava desligada. Ela, que foi capa da revista Sexy, está pronta pro combate com a vizinha.

“Não sou mulher de deixar barato. Sou fina, mas também sei descer do salto quando preciso e desço pra não subir mais. Ninguém vai dizer para mim o que devo ou não fazer, muito menos colocar dedo na minha cara e berrar comigo. Quando eu encontrar com ela em qualquer lugar desse mundo, vou tirar a roupa e fica peladinha na frente dela, e do marido, se ele estiver junto. Quero ver o que eu vou ‘achar’”, disse Luizza.