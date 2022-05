Wanessa Boyer arrasa em viagem nos Emirados Árabes Unidos

Wanessa Boyer, influenciadora digital, usou as redes sociais nos últimos dias, e compartilhou alguns cliques durante sua viagem feita ao Emirados Árabes Unidos, onde ela vem arrasando e se destacando com cliques com paisagens de tirar o fôlego.

Diretamente do Burj Khalifa, o maior arranha-céu construído no mundo, e outros pontos turísticos importantes da região, a modelo ostentou sua beleza, carisma e surgiu deslumbrante para seus mais de 340 mil seguidores no Instagram, além de uma foto polêmica e misteriosa, onde aparece segurando a mão de um homem.

Ela também aproveitou sua viagem ao exterior para conhecer o famoso deserto de Dubai e outros lugares belíssimos que existem na cidade que virou o point dos turistas de todo o mundo. Inclusive, em uma das publicações feitas ela está segurando a mão de um homem no deserto que seria seu novo affair, será?

"Encontrei meu árabe", disse Wanessa Boyer deixando o mistério no ar sobre quem seria esse suposto novo "crush" da modelo que é umas das requisitadas do momento para fechar parcerias.

Ainda sobre a viagem, a beldade ressaltou que a diferença é muito grande entre as culturas brasileiras e árabe. "Está sendo uma experiência incrível conhecer e estar nos Emirados Árabes Unidos, pois para mim é uma experiência nova e apaixonante. Estou encantada pela cultura árabe e cada dia me apaixono mais, porém é muito diferente do cotidiano brasileiro", disse.