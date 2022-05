Wanessa Boyer recorre à justiça para conseguir selo azul do Instagram

A influenciadora e modelo Wanessa Boyer, que já perdeu vários perfis no Instagram, anunciou que recorreu à justiça para conseguir a verificação da sua conta na rede social e trazer o tão sonhado selo azul de autenticidade.

Inconformada com várias tentativas sem sucesso de conseguir o selo azul, a morena acredita que o Instagram não está deixando ela ter sua conta verificada, pois ela não quer mais perder contas devido a hackers e desativações sem nenhum critério.

"Estou revoltada e inconformada com o Instagram, que depois de várias tentativas sem sucesso ainda me deixa sem o selo azul, que é um sonho para mim. Resolvi ir à Justiça, pois estou me sentindo prejudicada e não quero mais perder outras contas como já perdi várias. É muito difícil ter que começar do zero", disse Wanessa Boyer, que bomba com mais de 336 mil seguidores atualmente no perfil @boyerwanessa.

A última vez que ela perdeu uma conta foi no final do ano passado, quando perdeu um perfil com mais de 150 mil seguidores e como está com mais que o dobro dessa vez, ela quer se resguardar juridicamente para que isso não aconteça mais.

"Até hoje não consegui entender o que aconteceu na última vez que perdi minha conta, porém dessa vez estou preparada e resguardada juridicamente para que o Instagram não desative novamente. Eu trabalho usando o Instagram para divulgar venda de conteúdo, divulgar parceiros e marcas, além de inspirar diversos seguidores", disse a beldade.