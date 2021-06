Youtuber ganha 10 mil do namorado e uma viagem para Dubai do marido: “um é pouco, dois é bom”

Adepta do poliamor, a modelo e Youtuber Rangel Carlos, surpreendeu os seus seguidores no Instagram ao revelar os presentes que ganhou no Dia dos Namorados.

Casada com o empresário Elquer Carlos, com quem tem um filho, Rangel revelou ter um namorado e que ganhou um procedimento estético no bumbum, no valor de 10 mil reais do rapaz no dia 12 de junho, além de ter contado sobre a viagem para Dubai que ganhou do marido.

“Podem falar, mas só quem tem um marido e um namorado ganha os presentes que eu ganhei. Meu namorado me deu 10 mil reais em procedimentos no bumbum e meu marido me deu uma viagem para Dubai”, revelou ela, que foi eleita em 2017 a Miss Bumbum Santa Catarina.

Sem papas na língua, a Youtuber ainda mandou um recado para quem a critica por viver o poliamor.

“Só quem se incomoda com o tipo de relação que eu vivo é quem queria ser como eu sou, desprendida. Um é pouco, dois é bom. Saiam desses armários e vão viver a vida”.