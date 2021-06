Yu Ferracini, da ‘Casa das Pimentinhas’, posa sexy e entrega cantadas de famosos: “tem até humorista”

Participar de um reality show sensual, evidentemente, acaba atraindo olhares, inclusive dos famosos. Yu Ferracini, 31 anos, que o diga. No elenco da ‘Casa das Pimentinhas’, projeto realizado em parceria com a revista Sexy, a modelo conta que passou a receber muitas cantadas durante o confinamento, inclusive um conhecido humorista que já gravou especial para a Netflix.

“Esse famoso faz stand-up comedy. Ele entrou em contato comigo, até assinou meu OnlyFans (plataforma de conteúdos adultos). Eu já era fã dele antes, adorei o especial que ele fez para a Netflix. Trocamos algumas conversas por direct, Ele é bem safadinho e ousado”, garante. “Outros famosos também já chegaram com gracinha, levo tudo numa boa. Sei lidar com esse assédio”, diz.

Focada na competição, Yu conta que deixou as cantadas de lado para se dedicar nas provas do reality. Novata nesse tipo de projeto, a modelo entrega que quase entrou no Big Brother Brasil em 2012. “Me chamaram para a entrevista em São Paulo, mas na época não consegui ir. Eu fazia faculdade e meu foco era outro. Também estava sem grana até para a passagem. Perdi a oportunidade mas ganhei agora entrando nas Pimentinhas”, comemora.

Inspirada em celebridades como Anitta, Kim Kardashian e Kylie Jenner, a pimentinha promete fazer a temperatura subir no reality. E adianta que fará uma performance inédita para os jurados na final. “Me empenhei em ir bem em todas as provas. Não foram todas que levei a maior nota, mas pela minha determinação e dedicação ao reality mereço o prêmio (risos). Vou surpreender no desfile final e conquistar o júri”, promete.

A final da ‘Casa das Pimentinhas’ acontece no dia 26 de junho, sábado, em São Paulo. A campeã do reality show será capa da revista Sexy. O projeto é uma iniciativa do fotógrafo Nelson Miranda.

Eduardo Graboski/Asimp