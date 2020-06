 “How Deep Is Your Love” ganha versão na viola com Lyan, da dupla Mayck & Lyan, em comemoração ao Dia dos Namorados

Hit embalado pela banda Bee Gees na década de 70 faz parte da história de diversos casais apaixonados

Mayck e Lyan já fazem bastante sucesso com os consagrados modões sertanejos, porém, para comemorar o Dia dos Namorados em alto estilo, Lyan gravou mais um vídeo no canal oficial da dupla no YouTube, desta vez com uma versão na viola caipira do sucesso “How Deep Is Your Love” (Bee Gees).

A ideia é presentear os apaixonados de plantão em uma data onde o amor fica mais aflorado, e embalar o coração do público com um grande hit dos anos 70 que fez parte da história de muitos casais, sem deixar, é claro, a essência da música sertaneja de lado.

E para proporcionar um clima ainda mais romântico para os expectadores, uma decoração com velas em um ambiente simples e aconchegante serviram de cenário para a gravação do vídeo.

Vale ressaltar que Lyan é considerado um dos melhores violeiros da atualidade e, com sua versatilidade, já adaptou inúmeros sucessos de artistas internacionais e trilhas de grandes séries na viola caipira.

Para assistir o vídeo completo de Lyan tocando “How Deep Is Your Love” na viola, basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=4cWEqGrwpkA.