 ‘Jantar à Paulistânia’ reúne música, poesia e gastronomia

Apostando em uma narrativa multissensorial, evento acontece amanhã, dia 11 de agosto, às 20h. Na programação, show online da dupla "Doce Cacira", com participação especial de Fred Tangary, e jantar delivery da chef Azul

No dia 11 de agosto, às 20h, o ‘Jantar à Paulistânia’ promove uma narrativa multissensorial de encontro com a cultura caipira. Na programação, um show online da dupla "Doce Cacira", com participação especial de Fred Tangary, apresenta poesia e canções tradicionais da música brasileira, incluindo o samba e choro. Para acompanhar, um jantar delivery da chef de cozinha Azul. No cardápio, salada de cuscuz, creme de mandioca com espinafre, polenta com ragu de lentilha e brigadeiro de milho. Todos os insumos são sem veneno e produzidos por pequenos agricultores. Cada prato servido acompanha uma reflexão sobre o alimento que o compõe, além do caminho que percorreu para estar ali. O objetivo é questionar os nossos hábitos de consumo.

Os ingressos, de R$ 45,50 e R$ 160,00, podem ser reservados pelo Sympla e são divididos em dois formatos. No primeiro, a experiência completa é restrita para o público de São Paulo e Osasco. No segundo, destinado ao show, o olhar é lançado para território nacional, em um esforço coletivo de louvor aos saberes da vida simples, o cultivo das amizades,o resgate das memórias afetivas e suas muitas e boas trilhas sonoras.

Produzido de maneira independente, ‘Jantar à Paulistânia’ é realizado em parceria com a recém-criada produtora ‘Peixe Lindo’.

Para saber mais, acesse: https://www.sympla.com.br/jantar-a-paulistania__1279450