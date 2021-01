 “Música na Band Verão” apresenta show exclusivo de Xand Avião nesta sexta-feira

A Band exibe nesta sexta-feira (15), a partir das 22h45, o Música na Band Verão com um show exclusivo de Xand Avião direto da praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte.

Nascido em Itaú (RN), José Alexandre da Silva Filho se mudou para Exu (PE) ainda na infância, e depois para Apodi (RN). Iniciou a carreira profissional como locutor de uma rádio. Depois disso, passou a integrar a banda Estilo Musical.

Em 2002, já residindo em Fortaleza (CE), recebeu o convite para cantar na banda Caviar com Rapadura. No mesmo ano, foi chamado para o Aviões do Forró, onde ganhou projeção nacional ao lado de Solange Almeida.

Em 2017, Xand lançou seu primeiro álbum sozinho na banda, batizado como “Voando Alto”. No ano seguinte, decidiu seguir carreira solo. Entre seus sucessos estão os singles “Surra de Cama”, “Me Calei”, “Decolou”, “Forró 150”, “No Seu Beijo”, “Naquele Mesmo Bar”, “Ela Aperta A Minha Mente”, “Vou Parar”, “Se Mordendo de Raiva”, entre outros.

Apresentado por Zeca Camargo, o programa traz ainda Raí Saia Rodada e Márcia Fellipe interpretando seus sucessos.

Música na Band Verão vai ao ar às sextas-feiras, às 22h45, para todo o Brasil.