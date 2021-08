Duo baiano, BAYO anuncia disco e antecipa projeto com o single “Salvation”

Trazendo as participações especiais de Japa System e Mestre Mario Pam, projeto mergulha nas relações geográficas, culturais e espirituais dos países banhados pelo Atlântico Sul

Ouça aqui: https://youtu.be/QPRzaZ77w6U

Abrindo os caminhos para o seu segundo EP, “Atlântico Sul”, BAYO acaba de lançar SALVATION em todas as plataformas digitais.

A faixa mergulha nas relações geográficas, culturais e espirituais dos países banhados pelo Atlântico Sul, buscando compreender como as águas e a história separam mas também unem países como Brasil, Nigéria e Argentina.

A letra da canção, escrita em parceria com Fábio Cascadura, diz “corrente de ferro, corrente de mar, uma te prende outra leva a você (...) O mar que separa me liga a você” e mostra o desejo de estreitar relações, construir novos caminhos de encontro, sem contudo deixar de reconhecer que as rotas e correntes do Atlântico Sul já serviram ao cruel objetivo de escravizar.

Com a percussão forte, orgânica e viva de Japa System e Mestre Mario Pam mesclam-se aos riffs de guitarra e elementos eletrônicos característicos do duo. O coro de vozes no refrão traz uma brasilidade mais festiva à canção que tem um "jeito Caymmi” de salvar as águas e os mistérios do mar. A mixagem é de Dudu Marote.

“Com PEIXE, nosso primeiro disco, tocamos em festivais com artistas de muitos lugares do mundo e a cada evento nos sentimos, além de baianos e brasileiros, cada vez mais sul-americanos e conectados ao mundo de uma forma mais ampla. Veio o desejo de falar sobre essa sensação de pertencer e expandir”, conta Nina Campos.

Entre as principais inspirações do projeto estão Olodum, Bjork, Ramiro Musotto e Timbalada. “O nosso som chega com esse olhar de alguém que sempre transitou no universo alternativo, mas não deixou de sentir as influências da rádio, do carnaval e das festas de largo. Falamos de uma realidade litorânea, urbana e caótica, da qual fazemos parte”, finaliza Graco.

BAYO

Formado pelo músico, compositor e produtor baiano Graco em parceria com Nina Campos, BAYO revisita as raízes do samba-reggae e dos sambas-afro, mixando referências de uma Salvador litorânea, urbana e caótica, riffs de guitarra e beats eletrônicos.

O projeto é fruto das experiências acumuladas nos anos de trabalho que ambos tiveram com diversos gêneros musicais. Graco fez parte da banda de hard core Inkoma, da banda Scambo e atualmente se dedica ao projeto Bailinho de Quinta. Nina integrou a Flauer e hoje se dedica ao punk rock da Macuma Love.

A primeira faixa do duo, “Paraguaçu”, faz parte da coletânea “Bahia Music Export” e da compilação inglesa “The Rough Guide to Psychedelic Samba”. A segunda, ”Peixe”, parceria com Fábio Cascadura, foi uma das finalistas do XIII Festival da Educadora, enquanto o terceiro single, “Oriente”, também ficou entre as selecionadas para o mesmo festival na sua XV edição.

Em 2017, Graco e Nina realizaram seu show de estreia durante o “Festival no Caminho”. Foram acompanhados dos percussionistas Mestre Mario Pam (Ilê Aiyê) e Nanny (Cortejo Afro). Em 2018, participaram das programações do “Panorama Lado BA”, do “LáLá B” e “Festival Hype”, por onde circulam artistas de destaque da atual música baiana e brasileira.

Em 2018, divulgaram o primeiro disco, "Peixe". A faixa-título do registro, uma parceria com Fábio Cascadura, foi a música baiana mais executada na Educadora FM e também ganhou versão audiovisual assinada pelo consagrado diretor Rafael Kent. Com esse repertório, tocaram no Festival Sangue Novo e Digitália.

Dois anos depois, já em 2020, BAYO lançou o single “Correnteza” em parceria com Nikima e participou do Festival Espanhol “Percumon”. Atualmente, dedicam-se ao seu segundo EP, previsto para agosto, “Atlântico Sul". Projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.