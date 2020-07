'Sonhe Alto' é a nova proposta do Rapper Hungria para sua terceira live

'Sonhe Alto' é a nova proposta do Rapper Hungria para sua LIVE. Um menino que saiu dos bastidores da vida para um protagonismo artístico. Esta é a mensagem que Hungria, o grande nome do Rapper Brasileiro, traz para sua nova live.

Depois de executar duas lives históricas no quintal da sua casa, Hungria apresenta sua terceira live show na próxima sexta-feira (17), agora em um local surpresa. A transmissão acontecerá em seu canal oficial do youtube, às 19h.

'Dos bastidores da vida para o protagonismo artístico', esta é a mensagem que Hungria, o grande nome do Rap brasileiro, traz em sua nova live. “SONHE ALTO” é um projeto de live pensado para esses tempos de pandemia e promete para o público uma “motivação compartilhada”.

"Todos juntos, conectados, somos mais fortes e faremos tudo isso passar." - motiva Hungria

A "Live Show Hungria" terá no repertório as canções antigas do cantor brasiliense e algumas surpresas, como alguns nomes que farão participação especial, abrilhantando ainda mais a noite. Sobre as participações, Hungria avisa que será à distância, pela internet e cada um do seu canto.

Hungria quer inovar e promete que será mais do que uma apresentação musical. Será uma experiência visual e tecnológica combinada com muita conscientização social.

Para esta live, o cantor virá com uma nova campanha, dessa vez com foco nos animais abandonados que estão nos abrigos de adoção. Um assunto necessário nesse período. E o publico ainda pode continuar ajudando as Crianças e os Idosos que foram os alvos nas últimas LIVES, basta entrar nas redes sociais do cantor e saber mais informações.

Dos projetos mais recentes do rapper brasiliense, a música “Made In Favela”, lançada em abril, já ultrapassa 25 milhões de visualizações. A canção faz parte do projeto Legacy, criado pelo artista, onde ele conta com uma sequência de lançamentos mensais, fato inédito em sua carreira. E "Psicose" ao lado do Dj Alok, ultrapassa 13 milhões de views com menos de um mês lançada.