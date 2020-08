31 anos sem Raul Seixas: show com cover reconhecido pela própria família do cantor acontece no dia 21 de agosto no Ilha de Capri

No dia 21 de agosto irá completar 31 anos da morte do lendário Raul Seixas. Cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro, deixou um legado na música que jamais será esquecido. Com o objetivo de fazer uma grande homenagem ao maluco beleza, no dia 21 de agosto, no Ilha de Capri, irá rolar um show com o Roberto Seixas, que ficou conhecido em todo o Brasil como o melhor sósia e cover de Raul Seixas tendo o reconhecimento da família do cantor, através de uma autorização registrada em cartório, de Dona Maria Eugenia Seixas, mãe de Raul Seixas, aonde definitivamente passa a utilizar o sobrenome Seixas.

O público poderá curtir grandes canções de Raul como Metamorfose Ambulante, Tente outra Vez, Sociedade Alternativa e Cowboy Fora da Lei. “Será uma grande homenagem ao cantor que marcou definitivamente a história do rock no Brasil, além de uma oportunidade de apreciar o trabalho do Roberto Seixas, que surpreende pelo talento e semelhança com o Raul”, explica Paulo Damas, um dos sócios fundadores da Bilheteria Express.

O valor por carro com quatro pessoas é de R$80, sendo que o local irá contar com um cardápio especial com diversas opções de combos para saborear durante o show, além de banheiros nas laterais. Para garantir a segurança de todos, o local será higienizado com frequência e irá seguir todos os padrões estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A escolha dos lugares será por ordem de chegada.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site: www.bilheteriaexpress.com.br. Para maiores informações, basta ligar para o número 11 2771-0016 ou mandar mensagem através do whatsapp: 11 94591-1557. O Ilha de Capri fica na Rodovia Anchieta, SP-150, km 28 - Vila Balnearia, São Bernardo do Campo – SP.