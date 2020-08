A ex BBB Jake Leal está com tudo

A musa que trocou as próteses de silicone e fez rinoplastia no dia do seu aniversário 30/07, hoje comemora a recuperação rápida graças ao acompanhamento com Dr Nilson Fernandes, médico responsável pelo trabalho de emagrecimento e longevidade! A Jake fez tratamentos com ozônio auricular e retal para diminuir os processos inflamatórios devido aos procedimentos cirúrgicos, ela fez também aplicações de vitamina D intramuscular, mescla para promover aumento de colágeno e um coquetel para recuperação de massa magra intravenosa!

A Jake presenteou o pai com uma consulta com o Dr Nilson onde ele descobriu diabetes; “ Eu e meu pai ficamos muito abalados com a notícia, mas confiamos no trabalho do Dr Nilson e esse quadro será revertido em nome de Jesus!” Completou Jake