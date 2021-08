“A história é minha”, diz Solange Gomes sobre patentear episódio ‘quente’ com Renato Gaúcho

Sem papas na língua, Solange Gomes fez questão de dar detalhes sobre seu segundo livro no Canal da Lisa Gomes e fez revelações que até hoje ainda mexem com o imaginário da modelo.

O livro será sobre contos e já está pronto, “São histórias criadas por mim, são romances, eu coloquei todos os tipos de gêneros, casal hetero, trans, vários tipos de amores e nenhuma dessas histórias aconteceram comigo. Já escrevi e entreguei, não tem nada a ver com biografia, assinei esse contrato ano passado e veio a pandemia, queríamos lançar esse ano, mas a livraria não tá fazendo noite de autógrafos”, disse Solange.

A ex-banheira do Gugu contou em sua biografia ‘Sem arrependimentos’ sobre uma tentativa do atual técnico do Flamengo de fazer sexo anal com um shampoo. Essa mesma história Solange irá repetir em seu novo livro de contos, “Eu repeti só a história do Renato, a do shampoo, eu coloquei como seção de tortura de um cara, um dos meus personagens, um cara muito mal. Uma das maldades que esse cara fez foi fazer sexo anal e usar shampoo, ele estava com tanto ódio da mulher que ele fez isso. É uma história que é minha, inclusive vou patentear, se alguém copiar uma história dessas, é direito autoral, a história é minha. Daqui a pouco a gente liga a televisão, uma novela, vem esse pessoal que não tem criatividade e vai usar a minha história”, diz.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=AydFBD13i0c&t=768s

