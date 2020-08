Acadêmicos do Tucuruvi lança durante LIVE, enredo e samba de enredo do Próximo Carnaval

Seguindo todas as ordens exigidas pela OMS - Ordem Mundial da Saúde, além de evitar aglomerações, e tendo inclusive realizado no espaço físico a desinfecção, pela empresa JanPro, empresa América que possui o sistema que garante 99,99% de proteção contra o COVID 19 aprovado pela ANVISA, a escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, com megaprodução e um cenário tipicamente de carnaval, realizou na tarde do último domingo (23), uma LIVE Show, onde lançou o enredo e também o samba de enredo para o ‘próximo carnaval’.

Com três horas de duração e denominado 'Tucuruvi LiveShow', a agremiação da zona norte da capital paulistana, que é presidida por Hussein Abdo Elselam, mais conhecido carinhosamente entre os sambista como "Seo Jamil', ao invés de anunciarem as informações como sendo para o 'Carnaval 2021', como seria a lógica, optou em utilizar durante a live, assim como também na descrição de sua logo marca do enredo e nas camisetas lançadas, a frase ‘próximo carnaval’, afinal com a situação da pandemia em que todos estamos vivendo, ainda não é certo que para o próximo ano, ocorra o desfile do Sambódromo do Anhembi, mesmo que o Prefeito da cidade de São Paulo, já tenha dado a princípio como adiado o evento para o mês de maio e/ou de julho de 2021, aguardando assim a situação da vacinação na população.

Com a transmissão realizada pelo canal do Youtube da agremiação e simultâneo ao canal do Youtube da LIGA Independente das Escolas de Samba, a LIVE contou com a apresentação da Madrinha de Bateria, a Ex Panicat Tânia Oliveira e também da Porta Bandeira Waleska Gomes, e ainda contou com a alegria do intérprete Leonardo Bessa.

Tânia que está indo para o seu segundo ano na agremiação a frente da Bateria do Zaca, tirou de letra e mandou muito bem na descontração do comando do evento, onde para a ocasião escolheu um look composto por um micro vestido nas cores prata e azul, todo bordado a pedraria e com detalhes em strass. O modelito ainda era composto por um generoso decote que evidenciou a beleza da gata, além de ter deixado suas pernas torneadas a mostra.

O intérprete Leonardo Bessa, agitou ao público que estava prestigiando o evento, relembrando na abertura da LIVE com antigos sambas como “Trem das onze”, “Tiro ao Álvaro”, entre outros grandes sambas de enredos marcantes na história da agremiação desde a sua fundação em 1976, embalado pela Bateria do Zaca ao comando de Mestre Serginho, e com a apresentação de Musas e Malandros da escola, além do brilho e carisma da Rainha de Bateria Cintia Mello, professora de dança e bailarina que integra o ballet do Programa do Ratinho no SBT, a qual fez uma grande surpresa para todos, ao anunciar que está grávida de seu primeiro filho.

A LIVE ainda contou com a participação especial dos intérpretes de escola coirmãs, como o talentoso Carlos Júnior, da Império de Casa Verde em SP e Tuiuti no RJ, Celsinho Mody da Acadêmicos do Tatuapé em SP e Tuiuti no RJ, Fredy Vianna da Mancha Verde e a cantora Grazzi Brasil, ex reality The Voice Brasil, exibido na Rede Globo.

Desenvolvido pela dupla de carnavalescos, Dione Leite e Fernando Dias, a Acadêmicos do Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi durante o ‘próximo carnaval’, o enredo de título " Carnavais... De lá para cá o que mudou? Daqui para lá o que será", onde irão falar sobre o carnaval do passado, o que está acontecendo com o carnaval atual e o que eles querem para o futuro do carnaval. Já o samba de enredo é de autoria dos compositores: Chefia, Rodolfo Minuetto, Rodrigo Minuetto, Diego Nicolau e Leonardo Bessa.

No último carnaval, realizado em fevereiro deste ano, a agremiação Acadêmicos do Tucuruvi, foi a vice-campeã do grupo de acesso, onde prestou uma grande homenagem ao saudoso humorista Chico Anysio, através do enredo "Faces de Anysio, o eterno Chico. Sorrir é… e sempre será o melhor remédio". retornando a elite do carnaval paulistano.

Renato Cipriano/Asimp