Ação solidária vai arrecadar roupas e itens de higiene em Londrina

Coordenada pelo Instituto Sabin, a iniciativa tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social

Com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Instituto Sabin realiza, até o dia 30 de maio, em diversos estados brasileiros, mais uma edição da Campanha Solidária. Em Londrina a campanha será focada na arrecadação de roupas e produtos de higiene pessoal. As doações podem ser entregues em qualquer unidade do Sabin Medicina Diagnóstica da cidade, exceto nos pontos exclusivos para testes de Covid-19.

“O propósito do Grupo Sabin é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Por isso, estamos lançando mais uma edição da Campanha Solitária, que tem como meta ajudar aos mais necessitados. Essa é uma causa que abraçamos anualmente, envolvendo não só os clientes do Sabin, como também todos os nossos mais de 6.500 colaboradores, que atuam no DF e nos 12 estados onde o Grupo Sabin está presente”, explica o gerente-executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso.

As doações recebidas serão encaminhadas para instituições beneficentes que atuam na assistência e acolhimento de pessoas em situação de rua e de famílias em vulnerabilidade social.

Confira os locais de arrecadação em Londrina:

Av. Bandeirantes, 1117 - Vila Ipiranga

Av. Maringá, nº 850 - Vitoria, Londrina

Av. Higienópolis, nº 810 - Loja 01 e 02 - Centro

Av. Ayrton Senna da Silva, 500 - Loja: 01.Condomínio Torre Di Pietra - Gleba Fazenda Palhano

Av. Bandeirantes, 809 - Jardim Londrilar

R. Adhemar Pereira de Barros, 1199 - Bela Suíça

Av. Bandeirantes, 126 - Vila Ipiranga