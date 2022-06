Ações solidárias da LBV levam alimentoe esperança para amenizar o sofrimento de famílias mais vulneráveis

Um levantamento divulgado na quarta-feira (8 de junho), por diversos veículos de comunicação apresentou dado alarmante: o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou em 2 anos de pandemia.

Os dados fazem parte do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) e informa que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.

Solidariedade

Além de todo o trabalho que realiza diariamente em suas 82 unidades socioeducacionais no país, a Legião da Boa Vontade (LBV) desde o início da pandemia da Covid-19 (março/2020), intensificou suas ações emergenciaise humanitárias em benefício das famílias mais vulneráveisatendidas pela Instituição e por organizações parceiras. A LBV ainda tem mobilizado doações para atender os impactados pelas calamidades que têm atingido diversas regiões do país nos últimos meses.

SOS Calamidades (Alagoas e Pernambuco)

Uma importante mobilização que está sendo promovida pela LBV é a campanha SOS Calamidadesem prol das vítimas das chuvas nos Estados de Alagoas e do Pernambuco. Doações dealimentos não perecíveis, água potável, material de higiene e limpeza, além de outros itens de primeira necessidade podem ser entregues nos postos de arrecadação em Maceió/AL: Av. Muniz Falcão, 964 - Barro Duro. Tel.: (82) 3328-4410; emRecife/PE: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos – Tel.: (81) 3413.8601;e emSão Paulo/SP: Av. Rudge, 898 – Bom Retiro – Tel.: (11) 3225-5535.

Diga Sim!

A Campanha DIGA SIM! é outra inciativa que vem entregando nesse período de inverno cestas de alimentos e cobertores em diversas cidades brasileiras, a fim de amenizar a fome e o frio enfrentados pelas famílias em vulnerabilidade social.

Doe Agora

A LBV conta com a sua doação. Doe pelaCentral de Doações do aplicativo PicPay; peloPix Solidáriopix@lbv.org.br ou acesse o sitewww.lbv.org/doe.



