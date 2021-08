Adriana Farias mostra todo o seu talento no “Luar do Sertão” 

O “Luar do Sertão” desta terça-feira (17/08), às 19h30, recebe a cantora Adriana Farias. A apresentação do programa é de Padre Paulo Morais (Padre Paulinho) e Wanessa Ferreira, que será homenageada por seu aniversário com depoimentos de amigos e familiares, através de um VT.

A convidada da noite, Adriana Farias, além de cantar, vai mostrar todo o seu talento ponteando a viola. A artista, antes de seguir carreira solo, foi backing vocal de famosos e de 1998 a 2015 integrou o grupo Barra da Saia. Entre as músicas escolhidas para sua apresentação no programa estão “Caipira de fato”, “Cantiga do arco-íris”, “Julieta e Romeu”, “Conversando com a Lua” e “Canarinho do peito amarelo”.

Durante o bate papo com os anfitriões do “Luar do Sertão”, Adriana fala sobre sua paixão pela viola caipira e a conquista desse espaço pela mulher:

“Eu fico muito orgulhosa porque o pessoal fala: 'A viola está no reggae, está no rock etc.' e está mesmo, gente, e está bom demais. Em qualquer lugar no mundo que você vá, a viola caipira, brasileira, tem esse nome".

E o pedido musical da semana virá do telespectador de São Paulo (SP) e a música, “Coração de Violeiro”, de Ranchinho Li e Alvarenga.

No quadro "Recordação", o homenageado será Geraldo Azevedo. Para tanto, Padre Paulinho irá cantar a música “Barcarola do São Francisco”, escrita por Geraldo Azevedo e Carlos Fernando.

Padre Paulinho encerrará o programa cantando com Adriana Farias, a música “Brasil Caboclo”, de Tonico e Walter Amaral.

