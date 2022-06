Ainda dá tempo de somar para o Dia da Bondade!

Neste ano a distribuição das doações foi feita simultaneamente à coleta. Encerramento da campanha terá shows e serviços gratuitos.

Há um mês, o Grupo Muffato vem promovendo a campanha Dia da Bondade 2022, com coleta e distribuição simultânea de cobertores, roupas, calçados e alimentos não perecíveis. A população participou, depositando donativos nas caixas disponibilizadas pelas lojas do Super Muffato e Max Atacadista de onze cidades paranaenses: Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Medianeira, Toledo, Arapongas, Apucarana, Cambé, Ibiporã e Rolândia.

E ainda dá tempo de contribuir!!! O encerramento da campanha será neste dia 16/06, quinta-feira, com a realização de shows musicais, entretenimento para crianças (lanches e brindadeiras), distribuição de brindes e diversos serviços gratuitos (corte de cabelo, aferição de pressão e glicose, cadastramento para emprego, teste de acuidade visual) oferecidos pelos nossos parceiros em três cidades: Cascavel, Cambé e Londrina. Em Foz do Iguaçu também haverá atrações.

Em Cascavel, a campanha se encerrará com o tradicional evento na loja do Hiper Muffato da Rua JK, com shows e muita diversão, das 08h às 19h. Em Londrina, a festa será no Hiper Muffato da Av. Duque de Caxias, que vai abrir espaço até para os pets, com doação de ração, feirinha animal e cadastro para castração gratuita, das 08h às 19h. Em Cambé, também haverá atividades gratuitas na loja centro, degustação e aula de Kangoo, na Rua Carlos Sawade, 408, das 8h às 17h. Em Foz, as atividades serão das 8h às 17h no Super Muffato Portinari, na av. JK. O Dia da Bondade é a maior rede de solidariedade do sul do país e é promovido desde 1984 pelo Grupo Muffato e Grupo Tarobá de Comunicação com várias parcerias e voluntários. A entrega dos produtos arrecadados, neste ano, está sendo feita de forma simultânea. As entidades recebem as doações conforme os volumes chegam, para atender as urgências trazidas pelo frio.

Estão sendo beneficiadas as entidades cadastradas nos Conselhos ou Secretarias Municipais de Assistência Social. O objetivo é amenizar o frio e a fome de quem não pode comprar. Nosso lema é: Não doe luxo, nem lixo, doe carinho!

Livia de Oliveira/Asimp