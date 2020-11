Ana Brasil & Ronaldo lançam novo single "Pergunta ao Tempo"

A Bossa Nova ganhou a música ‘Pergunta ao Tempo’, produzida junto aos figurões do samba

Temos novidades no cenário musical da Bossa Nova. O duo Ana Brasil e Ronaldo, que há 18 anos lutam pela democratização da Bossa Nova, reuniu suas forças para lançar um single de transformação para esse período, chamado ‘Pergunta ao Tempo’.

Já disponível nas plataformas digitais, o single ‘Pergunta ao Tempo’ tem como característica um amadurecimento musical sem precedentes, tendo como uma carga nos bastidores o momento atual e as principais questões da sociedade sobre o tempo que se passa em 2020. Ao som da voz elegante de Ana Brasil e no afinado violão de Ronaldo, a poesia sobre o tempo ganha uma atmosfera sonhadora e delicadeza intrínseca.

“O tempo é a transformação da vida, uma fonte de aprendizado inigualável, e é isso que queremos destacar no single. 2020 foi um ano que aprendemos com o tempo e o tempo ainda tem muito o que nos mostrar”, concordam Ana Brasil e o Ronaldo. A canção foi escrita pela compositora e instrumentista Dayse do Banjo, da Mocidade Independente de Padre Miguel, e contou com parcerias de Cidinha Zanon e Rogerinho Ângelo, outros figurões do samba.

Pergunta ao Tempo é o primeiro single do EP que o duo vai lançar em outubro, dando início ao novo projeto logo após o sucesso do Para Uma Flor que O Tempo Levou, apresentado no ano passado. Nessa nova empreitada, a novidade foi produzida com um time de músicos de peso, entre eles, o maestro Rildo Hora, Paulo Paulelli (contrabaixo), Daniel Grajew (piano), Edu Peixe (bateria e percussão), além da arte de Sr. Burtton e fotografia de Patrícia Cavalheiro.

O trabalho também conta com a realização de um clipe feito totalmente a distância, que também já está disponível no Youtube.

Tawany Freitas/Asimp