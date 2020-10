Andréa Nóbrega faz mistério sobre novo amor, “Meu coração está feliz”

Andréa Nóbrega tem feito mistério sobre possíveis romances, inclusive a empresária nega veementemente que teve um affair com Eduardo Costa. Espertos que só eles, os fãs da loira só começaram a levantar suspeitas quando Andréa deixou uma mensagem elogiando o cantor em um vídeo picante publicado por ele nas redes sociais.

A empresária acaba de completar 52 anos e foi convidada para estampar a capa da Revista Mais Bonita em homenagem ao Outubro Rosa e em meio a rumores não descartou a possibilidade de viver uma nova história de amor, “Meu coração está feliz, não sou de me envolver com qualquer pessoa só para mostrar que eu estou com alguém, a partir do momento que eu encontrar alguém que seja realmente aquilo que Deus quer pra mim, vou me entregar e contar para meu público. Mas por enquanto estou quietinha” desabafa.

Conhecida por participações em realities shows como "Mulheres Ricas" (Band), Aprendiz Celebridades (RecordTV) e "A Fazenda 11" (RecordTV). No reality rural ela desabafou sobre seu relacionamento de 23 anos com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e chegou a revelar que após a separação as portas se fecharam pra ela na tv.

Para publicação Andréa relembrou sobre sua personagem ‘A nova Rica’ no humorístico ‘A Praça é nossa’ e o prazer de trabalhar com grandes humoristas como Golias e Jô Soares e descartou falar de Carlos Alberto de Nóbrega, “O Golias era um gênio, engraçado naturalmente e o Jô muito inteligente e engraçado, aprendi muito com eles. Foi uma honra!”

Leia: https://www.revistamaisbonita.com/andrea-nobrega-capa-online

Lisa Gomes/Asimp