Antes de entrar em reality, Iara Ferreira sofre acidente em casa e preocupa fãs: “renasci”

Às vésperas de entrar no reality show “Casa das Pimentinhas”, promovido em parceria com a revista Sexy, Iara Ferreira passou por um grande susto. A atriz das pegadinhas da RedeTV! sofreu um acidente doméstico, caiu de uma escada e foi encontrada desacordada. Levada ao hospital, passou por uma bateria de exames e recebeu alta para se recuperar em casa.

“Renasci, poderia ter sido pior... me acharam desmaiada. Será que foi praga de alguma ‘amiguinha’ ou concorrente?“, pergunta a loira. “Realmente tudo isso gerou uma preocupação muito grande entre meus familiares, amigos e até fãs. Mas estou mais forte do que nunca. Meu santo é forte, ninguém me derruba”.

O acidente gerou inclusive a incerteza de Iara seguir para o reality show. Mas, hoje ela confirmou que irá para o confinamento. Ainda em recuperação, ela foi liberada para exercícios físicos leves. “Voltei a treinar para manter meu shape para a competição. Não entrei no reality para perder, não vou me abater. Estou pronta e muito confiante”.

Por conta do susto, Iara fez até uma promessa. E tem sofrido para cumprir a penitência. Sem dar mais detalhes, ela se apega a orações para manter-se firme e protegida. “Minha fé é grande, sei que foi uma decisão divina porque realmente o acidente foi bem feio. Tive medo, mas não perdi a fé. Sigo no jogo e pronta para vencer o primeiro reality da minha vida”.

Com estreia em agosto, o reality show “Casa das Pimentinhas” contará com doze beldades que disputarão provas e a opinião de jurados. A campeã, como prêmio, será capa da revista Sexy. “Já estou planejando meu primeiro ensaio nu, será histórico”, promete Iara.

Eduardo Graboski/Asimp