Após 35 dias internada, atriz Cinthia Santos, faz alerta de Covid: "Não é apenas uma gripezinha"

No início da noite da última quarta-feira (16), a atriz e empresária, Cinthia Santos, deu um susto e tanto em seus seguidores nas redes sociais.

A morena compartilhou imagens deitada em uma cama de hospital, sendo medicada, juntamente com um alerta sobre o Covid-19, e o post seguia de alguns recados. Entre eles, uma publicação com o pedido de envio de energias positivas, dizendo não ser apenas só uma gripezinha. E mesmo já negativo, teve uma crise de ansiedade e precisou cuidar dos brônquios.

Em um post mais detalhado, Cinthia disse: Queridos amigos que me acompanham diariamente dividindo alegrias e tristezas, né! Passando para tranquilizá-los, pois já saí da internação. Estou medicada e em casa. Agora é me cuidar, pois foram 35 dias difíceis. Mas afirmo, o Pós #Covid-19 foi pior que o vírus em si pra mim, pois mexeu com o meu metabolismo me enfraquecendo e atacando meus pontos fracos, como os brônquios, pois há 5 anos atrás eu tive uma Broncopneumonia muito séria. Irei me cuidar e ficarei ótima! Deus tem muitos propósitos para mim e muitos dependem de mim... Deus mais uma vez não permitiu a minha partida. #Vigiem... Estamos lidando com algo desconhecido mundialmente!

A mensagem deixou todos preocupado, mas ao mesmo tempo deu um alívio, ao saber que agora tudo está caminhando para a melhora e recuperação da atriz, que até hoje ainda é lembrada por muitos pela ingênua personagem Índia Potira, no extinto humorístico A Escolinha do Gugu, exibida alguns anos atrás na Rede Record.

Outra lembrança muito grande por todos, apesar de não ter desfilado no último carnaval, a beldade foi destaque por mais de 15 anos no carnaval paulistano, pela escola de samba Águia de Ouro, onde com seu carisma e muito samba no pé, conquistou o cargo de Rainha Eterna da agremiação do bairro da Pompéia, a qual foi a grande campeã no último carnaval em São Paulo.

Renato Cipriano/Asimp