Após adiamento de live, Fiduma e Jeca anunciam nova data para "Laive Rodeo Show"

Fiduma está se recuperando de uma paralisia facial

Para alegria dos fãs e admiradores da dupla Fiduma e Jeca, a data da segunda live no YouTube acaba de ser anunciada.

A “Laive Rodeo Show”, acontecerá no dia 1 de agosto, a partir das 18h, e marcará a volta de Fiduma que está se recuperando de uma paralisia facial, que sofreu no final de maio.

“Estamos morrendo de saudades de cantar juntos, e já que ainda não podemos ter o contato com o público, vamos tentar passar a energia do nosso show através dessa “laive”. Estamos preparando várias surpresas. Será emocionante! ” - Fiduma.

Para o repertório, Fiduma e Jeca escolheram músicas para todos os gostos, além das canções humoradas, marca registrada da dupla, as românticas também não ficarão de fora.

“Preparamos um repertório com muita música animada pra ninguém ficar parado em casa, as mais tocadas dos nossos trabalhos, além daqueles modão que não podem faltar” – Jeca

As doações serão destinadas para as famílias carentes e entidades de São José do Rio Preto/SP.

Com meio milhão de inscritos e mais de 174 milhões de visualizações no YouTube, a dupla está em processo de divulgação do projeto "Alcooústico 2" conta com 15 canções inéditas além de três participações: Gustavo Mioto com a romântica "Paz Interior", Pedro Paulo & Alex na divertida "Alcoonteceu" e Matogrosso & Mathias com “Igrejinha Azul”.