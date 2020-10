Após corta relações com Anitta Andinho grava Feat com cantora Grazy Ex-integrante da Dupla Dolls

Mc Andinho depois depois de cortar relações com Anitta fecha parceria com cantora Grazy e nesta tarde desta sexta-feira gravou um Feat junto com a cantora Grazy Ex-integrante da Dupla Dolls e Dj Anderson França (FM O DIA)

A música foi gravada e será produzida no estúdio do Maicon Paulucci no Rio de Janeiro.

