Após lançarem dois singles, Juan Marcus e Vinicius liberam a integra do álbum “Volta Marcada”

Trabalho lançado hoje (04) traz mais 4 faixas inéditas e uma regravação

Juan Marcus e Vinícius lançam nesta sexta-feira (04), pela Universal Music, a integra do EP “Volta Marcada”. Com 7 faixas, sendo 4 inéditas e uma regravação, o destaque do lançamento é a música de trabalho que dá nome ao projeto. “Volta Marcada” tem participação especial da cantora Lauana Prado que tampem participa com a dupla no clipe oficial. Todas as faixas já estão disponíveis nas plataformas digitais e o clipe no canal oficial no YouTube.

Do projeto já foram lançadas as faixas “Parece Briga” e “Volta Marcada”. Com quase 3 milhões de visualizações, os clipes das músicas trazem a história de um casal, explorando as fases do relacionamento. “Feliz Sem Mim”, uma das 4 inéditas do álbum, fecha a trilogia com o desfecho da história interpretada nos clipes pelos influenciadores Henrique Lima e By Pamella.

Outro destaque do álbum é a regravação de “Refrão de Bolero”, gravada originalmente em 1987, pela banda Engenheiros do Hawaii. A música é um clássico da MPB e tem o romantismo que combina com a essência de Juan Marcus e Vinicius, que sempre priorizaram letras de amor em seus trabalhos.

Apesar do ano desafiador para todos e, particularmente, para o setor do entretenimento, Juan Marcus e Vinicius provaram que é possível reinventar e conquistar bons resultados com uma trabalho de qualidade e empenho. O lançamento do álbum “Volta Marcada” fecha o 2020 da dupla que já prepara grandes novidades para o ano que vem.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=Ef0RlAr3aqg&fbclid=IwAR2V8QZev-ymj1zPP5eSiHmVY8xUI3UPD99wOe4P5L1ITxBa-Xegs7j1rKE