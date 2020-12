Após liderar os rankings de artista mais ouvida de 2020 no Spotify,  Deezer e no YouTube, Marília Mendonça lança música inédita

Faixa “Deprê” foi gravada durante a última live

A rainha da sofrencia anunciou o remetente do seu mais novo lançamento: “Essa é especialmente para todas as pessoas dramáticas, que sofrem de verdade ouvindo Marília Mendonça”, e tem muita gente ouvindo! Nessa semana Marília liderou os rankings de artista mais ouvida no Spotify, no Dezzer e no YouTube. Então, para “os que sofrem de verdade”, a cantora lança hoje (04), pela Som Livre, a inédita “Deprê” que fez parte do repertório da sua última live, onde relembrou o início da carreira.

Durante a live, além dos clássicos de sua carreira, Marília apresentou aos fãs músicas inéditas, composições que ela tinha escrito há algum tempo, mas que nunca tinha gravado. Aproveitando a proposta da live, de reviver esses momentos, Marília incluiu as faixas inéditas, que agora seguem uma sequência de lançamentos.

Vale lembrar que a cantora que ganhou o Brasil e é hoje o maior nome do sertanejo, começou a compor profissionalmente aos 15 anos, quando assinou contrato com o seu atual escritório, a WorkShow.

Com direção de Fernando Trevisan Catatau e direção musical de Eduardo Pepato, os mesmos responsáveis por todos os DVD’s de Marília, as faixas inéditas também serão lançadas em formato de videoclipe no canal oficial da cantora no YouTube.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=GKU2oQhtDxE&feature=youtu.be