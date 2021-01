Após polêmica, ‘advogatas’ do Danilo Gentili posam sensuais

Depois de gravarem como as ‘advogatas’ ao lado de Danilo Gentili, do SBT, as modelos Cris Galêra e Vanessa Nozaki deram o que falar nas redes sociais, tanto que chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter. Com toda a repercussão, as duas foram convidadas pela TV Califórnia para gravações sensuais e um ensaio nu. E, claro, toparam atendendo também os pedidos dos fãs.

As beldades viajaram na última semana para Natal, no Rio Grande do Norte, onde gravaram e posaram bem à vontade em meio a cenários paradisíacos. Visitando praias e dunas, elas ostentaram corpão e não economizaram nas poses. E mais, a superprodução contou até com um monomotor, que deixou o ensaio ainda mais luxuoso.

“A ideia foi mexer com o imaginário dos homens tendo toda essa temática das advogatas. O ensaio ficou hot mesmo, estamos bem ousadas e poderosas. Mostramos tudo, é um ensaio raiz para lembrar a época que não existia muitos limites e tanto mimimi. Chegamos para causar e deixar todo mundo babando”, avisa Cris Galêra.

Com terninhos sensuais, elas provocaram na frente das câmeras e chegaram a brincar juntas. “Rolou um clima”, adianta Vanessa Nozaki. “Além das fotos e dos vídeos, também teve uma entrevista bem picante. Essa história toda das advogatas deixa a gente bem excitada, então foi fácil gravar essas cenas. O resultado está incrível, fizemos pensando nos nossos fãs e no Danilo [Gentili]”.

O ensaio das advogatas para a Califórnia TV será lançado no dia 4 de fevereiro. Nas redes sociais, os fãs já estão em contagem regressiva.

Entenda a repercussão

Recentemente, Danilo Gentili participou do Flow Podcast e causou polêmica ao levar as suas falsas advogadas Cris Galêra e Vanessa Nozaki. Na verdade, as duas são modelos e influencers. O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter e o vídeo já ultrapassou 6 milhões de visualizações.

Danilo convidou as duas para desconcentrar os entrevistadores e fazer uma pegadinha ao vivo. O assunto ganhou destaque e houve até confusão com as mulheres dos apresentadores do podcast, que ficaram com ciúmes das advogatas. Durante quase todo o programa ficou no ar a dúvida se tudo era verdade ou não.

Com tanta repercussão, as duas viram suas vidas se transformar. Além de novos seguidores, Vanessa e Cris receberam centenas de ligações e mensagens pedindo consultas no tal escritório de advocacia. E também receberam o convite para posarem nuas.

