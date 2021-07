Artistas sertanejos se reúnem em live solidária pelo Hospital Evangélico de Londrina

O show virtual, que acontece no dia 23 de julho, às 20h, pelo canal do Youtube da LB7 Music, contará com as participações de Pedro & Paraná, Zé Robertoe João Anesi

Na sexta-feira (23), será realizada a “Live Solidária” em prol do Hospital Evangélico de Londrina com transmissão ao vivo pelo YouTube da LB7 Music. O evento online começa a partir das 20h e o público poderá fazer as doações para o hospital por meio de um QR Code que será exibido na tela durante o show.

Com apresentação dos irmãos Alysson e Renata Cordeiro, o show virtual foi organizado pela LB7 Music em parceria com a Rádio Graúna FM. “Vamos levar muita música, alegria e descontração para o público junto com todo o time de artistas da LB7 Music. Além de arrecadar fundos para o hospital, a apresentação tem o objetivo de movimentar o mercado cultural da região de Londrina, gerando renda para músicos, técnicos e produtores participantes do projeto, principalmente neste momento em que os shows e eventos estão suspensos”, disse Luis Gustavo, um dos idealizadores do projeto.

Serão três horas música sertaneja, entre as consagradas e inéditas. A live terá participações mais que especiais. “É o início de um novo ciclo na minha vida,início de um novo trabalho e de uma nova história! Estamos preparando um repertório que mescla as músicas autorais que gravei recentemente na LB7 com canções clássicas do sertanejo. Será uma honra dividir essa noite memorável! Ansioso demais”, diz Zé Roberto. “É uma alegria muito grande participar deste projeto e ao mesmo tempo poder ajudar o Hospital Evangélico de Londrina. Estamos preparando um repertório maravilhoso para colocar toda a galera e cantar com a gente. Juntos, vamos levar uma mensagem de esperança por meio da música”, destacou Pedro, da dupla Pedro & Paraná. “Fiquei muito feliz de poder cantar em Londrina, cidade tão querida e que faz parte da minha história. Preparei um setlist especial para ocasião. Vamos nos unir em uma corrente de bem para ajudar o hospital, mostrando que juntos somos mais fortes e capazes de acolher, doar, levar mais amor e esperança em um dos momentos mais difíceis desta pandemia”, disse João Anesi, que na ocasião realizará a avant-première “Pés No Chão”, novo single que vem acompanhado de um clipe cinematográfico, com narrativa baseada na guerra e reflete sobre o amor e a urgência em viver.

Vale ressaltar que o evento não é aberto ao público e, durante a transmissão, todos os protocolos de enfrentamento à COVID-19 serão seguidos à risca, como uso de máscara, distanciamento social e uso de álcool 70%.

Para assistir a live, acesse o canal da Lb7 Music no Youtube.

João Anesi

Os palcos de rodeio foram as verdadeiras escolas de João Anesi. Seu avô, o locutor de rodeio Mirão Pena Branca, foi a principal motivação para a iniciação de João no ramo artístico. Natural de Rolândia, no Paraná, aos 8 de idade o artista já demonstrava sua paixão pela música quando ganhou seu primeiro instrumento. O artista tem na sua família a sua base fundamental, mas foi principalmente o legado de seu avô e seu pai que inspiraram a carreira de João. “Eu sou muito grato pelo apoio que minha família me dá. Sempre que eles podem, eles estão ao meu lado para me assistir, acompanhar a minha carreira. É um incentivo que conta muito”, conta. Realizando shows desde os 15 anos, aos 19 ele já gravou sua primeira música autoral que foi o divisor de águas em sua carreira: Depois dos 60, que já conta com mais de meio milhão de visualizações no YouTube. De forma independente, o artista também já tem duas autorais lançadas: Sorriso Lindo e Contagem dos Anjos, essa composta em parceria com o cantor e compositor Murilo Huff.

Pedro & Paraná

Nascidos em Umuarama, Paraná, os irmãos Pedro e Walter Rodriguez de Oliveira despertaram a paixão pelo sertanejo ainda na infância, por influência dos pais. Em 2002, lançaram o primeiro álbum "Onça Pintada" sob o nome de João Lucas & Gabriel, pela Pantanal Discos. Com o tempo, ganharam a fama de "Reis do Bailão" devido ao sucesso de suas performances pelo Brasil, além de colecionarem participações em shows ao lado de grandes nomes da música como Milionário e José Rico, Grupo Tradição, Zezé de Camargo e Luciano, Edson & Hudson, entre outros. Em 2009, a dupla fez uma pausa na carreira musical, retornando dez anos depois com o lançamento da música "Dono do Tempo", gravada pela LB7. Após a boa repercussão e incentivo da produtora, os irmãos decidiram voltar para a estrada musical, agora sob o nome de Pedro & Paraná, como uma homenagem ao estado natal da dupla. Eles já gravaram uma sessão ao vivo com mais de 10 músicas, das quais duas já estão disponíveis nas plataformas de streaming e no YouTube.

Zé Roberto

Zé Roberto é José Roberto Dias Carvalho, um cantor e multi-instrumentista de 28 anos, que tem conquistado seu espaço no cenário da música sertaneja nacional. Natural de Ourinhos, interior de São Paulo, o artista começou sua carreira com 16 anos sob influência dos pais. Por incentivo de seus colegas do ensino médio, Zé começou a tocar nos bares à noite e logo começou a ganhar destaque na região. Seu primeiro show foi ao lado de João Marcio e Fabiano e em 2012, realizou a abertura de um show do Luan Santana, em sua cidade natal. Seu primeiro CD autoral foi gravado em 2013, mesmo ano em que gravou o single "Culpados", em parceria com a dupla Adalberto e Adriano. Em 2015, gravou o EP "No Meu Limite" à convite do produtor Fernando Baron. Em 2016, lançou o disco "Tá Doendo", com 5 músicas – no mesmo período, participou do programa Máquina da Fama, do SBT. Em 2020, Zé Roberto gravou, pela LB7, seu mais recente disco, contendo 7 músicas inéditas. Em dezembro, venceu o concurso "Eu & Léo Direcional” do programa “Hora do Faro”, na rede Record, e gravou uma versão acústica da música "Quando a Gente Sonha", em parceria com o cantor Léo Chaves.

Hospital Evangélico De Londrina

O Hospital Evangélico de Londrina é uma instituição filantrópica que reflete a competência e experiência de quem prioriza a saúde da população há sete décadas, fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Sua relevância estende-se por toda a região do Paraná, além de alcançar outros estados, tendo conquistado um reconhecimento sólido, fruto de seu desempenho em procedimentos de alta complexidade no atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), convênios e particulares. Guiado pela busca constante por excelência assistencial, conta com uma infraestrutura diferenciada, equipe competente e corpo clínico composto por mais de 900 médicos de diferentes especialidades. Possui uma área construída de aproximadamente 19.000 m² na principal região médica da cidade, e dispõe de 358 leitos, sendo 64 de UTI adulto, pediátrico e neonatal. Referência em saúde para Londrina e região, o Hospital Evangélico de Londrina faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Por ano, são realizados mais de 64.000 atendimentos no Pronto Socorro, 22.985 internações, 18.663 cirurgias e 3.280 partos. Há mais de 20 anos possui o selo de Hospital Amigo da Criança e sua maternidade é referência nacional, com estrutura moderna e apta a realizar partos humanizados. Integrante da AEBEL – Associação Evangélica Beneficente de Londrina, o Hospital Evangélico de Londrina é reconhecido por sua excelência e humanização no trabalho focado em cuidar das pessoas.

Bruna Alves/Asimp