As irmãs Millena e Manu Maia fazem sucesso com suas músicas e vídeos nas redes sociais

Com conteúdo direcionado para o público adolescente, e boas canções, as meninas conseguiram alcançar mais de 3 milhões de seguidores

As talentosas irmãs Millena e Manu Maia estão no Youtube a pouco tempo, mas desde então, tem ganhado cada vez mais espaço quando se trata de conteúdo para pré-adolescente. Por terem praticamente a mesma idade da sua audiência, conseguem criar ainda mais identificação com os seus seguidores, que hoje somam quase 3 milhões.

No entanto, a vocação vai além da comunicação. As meninas também se divertem com a produção de músicas e clipes para a plataforma online. Segundo a mãe Michelle Maia, esse interesse vem de berço. “Elas nasceram amando e ouvindo todo tipo de música, com um gosto musical bastante variado. O avô paterno era escritor, poeta, compositor e amava música, assim como toda nossa família. Já as músicas das meninas foram escritas por mim, que também sou compositora”, relata.

Há um ano praticando aulas de canto, Millena e Manu são envolvidas por todos os gêneros musicais, mas focam suas produções nos estilos Pop, Funk e um pouco de Trap, que se popularizou no Brasil. Esses também são os estilos de músicas que elas mais ouvem no momento.

Assim como as meninas da mesma idade, elas também possuem outras atividades no dia a dia. Michelle conta que além do canto, a dupla faz aulas de diferentes tipos de dança, teatro, violão e o indispensável inglês. A rotina delas é voltada para a educação, mas com boas proporções de diversão e jogos com os amigos. “O amor é mesmo pelo canto. A inspiração vem do amor e da relação que elas sempre tiveram por tudo que envolve esse cenário”, destaca a mãe.

Com o YouTube, elas também desenvolvem outras habilidades, criando os próprios conteúdos e gravam de forma bastante natural com a ajuda dos pais. Apenas quando são feitas gravações de videoclipes, realizam a contratação de uma equipe especializada para gravar e editar. “Elas gostam do que fazem e gostam do carinho dos fãs”, finaliza Michelle.

Milena e Manu Maia

Atualmente, o Instagram da dupla tem mais de 400 Mil seguidores. Elas também são youtubers e cantoras e possuem quase 2 milhões de inscritos e mais de 60 milhões de visualizações mensais nos vídeos do canal. Elas são muito bem qualificadas no ranking do Social Blade como categoria (A). Como cantoras, possuem sete músicas autorais com clipes totalizando 100 milhões de visualizações nos clipes. A dupla também está presente em outras plataformas musicais como: Spotify, Deezer, Google play música, YouTube music, Apple Music e muitas outras. Seus seguidores estão também em outras redes sociais como o TikTok que totalizam 250 mil seguidores.