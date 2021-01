Ator e comediante cearense afirma que humor nordestino é “herança genética”

Berço de grandes nomes do humor brasileiro, Norte e Nordeste do Brasil ajudam a formar artistas pelos desafios que as regiões impõem; Ator cearense Jesus Rodrigues revela que humor vem da vida difícil

Renato Aragão, Tirulipa, Whindersson Nunes, Chico Anysio, Tom Cavalcante e muitos outros artistas nascidos e criados nas regiões Norte e Nordeste do país. É sabido que esses locais têm sido berço há muitos anos de grandes nomes do humor brasileiro, mas o porquê desse povo ser tão engraçado e facilmente caírem no gosto e apreço de todo o país, ainda é um mistério.

Para o ator cearense Jesus Rodrigues, que também faz comédia, o humor nordestino e nortista está relacionado à vida difícil dessa parcela do Brasil. Os desafios da seca, da fome e a desigualdade social se tornaram, para ele, uma espécie de herança genética.

"Temos tão pouco, que o pouco que temos nos faz mais feliz. Quando temos sonhos não conquistados a esperança nos dá alegria”, afirma o comediante. “Aprendemos a rir de nós mesmos e de fazer graça com o cotidiano. Acho que isso é natural, nasce com a gente”, explica.

Questionado sobre o carisma que conquista todo o povo brasileiro, o comediante, que mantém um canal no Youtube (eijejetv) com vídeos de humor e entretenimento, brinca que o povo nordestino é o mais amado do Brasil.

“Assim como nossas praias, nossas belezas naturais conquistam a todos, nosso povo também ganha a simpatia facilmente. Somos o povo mais carismático e amado do país”, brinca.