Ator nordestino lança vídeo de humor especial de fim de ano; Veja o vídeo

O humorista Jesus Rodrigues interpreta Papai Noel chegando em terras brasileiras e fazendo brincadeiras com a população

Com um humor leve e descontraído, o ator cearense Jesus Rodrigues lançou seu vídeo especial de fim de ano. Na intenção de transmitir boas energias, além de arrancar gargalhadas do público, o humorista interpretou a chegada do Papai Noel em terras brasileiras, mais precisamente, na orla de Fortaleza.

“A ideia era mostrar o bom velhinho, acostumado com a neve do Pólo Norte, chegando nas areias quentes do Brasil. Depois de remar com sua jangada até a orla, ele aproveitou para fazer a festa dos moradores”, explica

Ao longo de nove minutos de vídeo - já disponível no Youtube - o humorista percorre por pontos da praia e do calçadão distribuindo presentes.

“A graça está nos presentes. Ao invés de presentes tradicionais, eu entrego algumas prendas, como bananas, pote de margarina, enxaguante bucal, entre outros. Na hora em que a pessoa descobre que era uma brincadeira, caímos na gargalhada”, garante.

O ator Jesus Rodrigues é uma das promessas da nova geração de humoristas nascidos no nordeste do Brasil. Com inspirações em Chico Anysio, Tiririca, Tirulipa e Tom Cavalcante, o ator já reúne mais de 30 mil fãs, apenas no Instagram.

Confira o vídeo especial de fim de ano:

www.youtube.com/channel/UCuu5yTJYb_wwyxFi5omKHag