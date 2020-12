Atriz brasileira, Larissa Maxine estrela ensaio na Austrália e faz planos no exterior: “melhor fase”

Larissa Maxine surgiu no melhor clima do verão e ostentou seu shape slim em fotos na praia de Coogee, uma das mais baladas e paradisíacas de Nova Gales do Sul, na Austrália. Passando uma temporada no país, a atriz brasileira comemora seu mais novo trabalho como modelo fotográfica, e chamou a atenção dos fãs nas redes sociais por sua boa forma.

Posando para as lentes de Bruno Chalaupka, Larissa mostrou todo o seu sex appeal e não economizou no carão. Para ela, o ensaio fotográfico marca um passo muito importante na sua carreira internacional. Vale lembrar que a brasileira é uma artista burlesca e que já viajou o mundo fazendo suas performances ousadas, cômicas e sensuais.

“Esse trabalho fotográfico também celebra o verão que se aproxima. Estou na minha melhor fase e buscando novos horizontes fora do Brasil. Também estou super feliz com o final da minha pós-graduação em Terapia da Arte e ansiosa para saber o resultado do mestrado. Tentei aqui em Sydney na Western Sydney e na França em Montpelier. 2021 promete ser um ótimo ano”, celebra.

Recentemente, um curta-metragem estrelado por Larissa Maxine foi selecionado pelo Festival de Cinema Fantástico, no Brasil. No filme, três jovens querem curtir a vida, mas são impedidos por uma suposta traição e uma droga vindo do inferno. “Estou vivendo momentos incríveis e intensos. Quero fazer minha carreira no exterior e levar minha arte mundo afora”.

Eduardo Graboski/Asimp