Atriz Cristiane Machado encontra novo amor após agressões praticadas pelo ex marido, “Me apaixonei, mas ainda sou perseguida”

Em 2018, a atriz Cristiane Machado, que já teve seu rosto estampado na abertura da novela Passione, nunca imaginou que também estamparia as capas policiais após sofrer agressões por parte do seu ex-marido Sérgio Schiller Thompson-Flores.

Cristiane escondeu câmeras no quarto do casal e gravou vários episódios de violência, entre os quais uma tentativa de estrangulamento por parte do ex-diplomata, com quem estava casada desde 2017. Ele foi julgado e, em setembro de 2019, condenado a três anos de prisão em regime semiaberto. A defesa alega que a denúncia não procede, que os vídeos foram adulterados.

Revoltado, Thompson-Flores chegou a criar páginas em redes sociais para explicar sua versão do ocorrido e pedir o fim da Lei Maria da Penha.

Em entrevista ao Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes, Cristiane falou em primeira mão que voltou a se apaixonar, mas mesmo assim ainda não tem sossego, “Sim eu me apaixonei. Até não queria falar um pouco sobre isso porque tenho um pouco de receio da situação, até porque ainda sou perseguida pelo meu agressor, ele coloca amigos para perseguirem e tô tomando muito cuidado com a minha família e com a pessoa que vier a me envolver. Nesse momento tô muito cautelosa, mas eu acredito no amor, tem homens muito bons. Eu não vou deixar de amar, eu renasci” revela.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=gtdBe-h57p8