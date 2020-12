Atriz das pegadinhas, Maria D’Avila comemora um ano na TV e faz novos planos: “gosto de desafios”

No ar todos os domingos no programa João Kléber Show (RedeTV!) como atriz das pegadinhas, Maria D’Avila comemora um ano nas telinhas. O convite para o elenco surgiu depois que ela foi capa da revista Sexy, em outubro do ano passado. Mostrando sua veia cômica na TV, ela quer se profissionalizar cada vez mais e permanecer na atração.

“A ida para a RedeTV! me pegou de surpresa, foi um convite inesperado logo depois que posei nua. Aprendi muita coisa na frente das câmeras, mas aprendi ainda mais nos bastidores. Gosto dessa pegada de sensualidade e humor, acho que combina comigo. Não tenho medo de ser rotulada como a gostosona da TV. Estou numa fase bem legal da minha carreira, gosto de desafios”, garante.

A atriz coleciona situações bem engraçadas e perrengues durante as gravações, que normalmente acontecem nas ruas e parques. Com a missão de causar ciúmes nas mulheres, ela quase já apanhou durante uma das pegadinhas. “Às vezes realmente foge totalmente do controle. As mulheres ficam bravas e acabam vindo para cima, mas nunca aconteceu algo gravo. Quando isso acontece, sei que fiz bem o meu papel”, conta.

Além da televisão, Maria tem outros projetos no meio artístico. Agora ela investe ainda mais no seu lado influencer, divulgando marcas e lojas, e focando no público feminino. “Gosto de falar de moda, beleza, tendências... estou me soltando mais nas redes sociais, apostando nesse meu lado, e aproveitando a visibilidade da TV. No futuro quero ter meu próprio programa ou canal”, planeja.

Eduardo Graboski/Asimp