Atriz de 'Gênesis', cantora Vicky Valentim comemora sucesso de Clipe "Deixa de Lado"

Vicky Valentim lançou recentemente o single Deixa de Lado. Aos 19 anos, ela está celebrando uma nova fase na vida artística, mais adulta, depois de ficar conhecida como revelação teen. Caminhando entre o palco e a TV, Vicky se prepara para estrear em breve na novela Gênesis e ainda sonha em lançar o primeiro EP.

Marcada pelo pop e R&B dançantes, a canção "Deixa de Lado" tem feito sucesso nas plataformas digitais, além de bombar através de um clipe que já passou das 170 mil visualizações. A música fez sucesso em plataformas como Tik Tok e Reels onde vários famosos fizeram a dancinha com a sua música batendo milhoês de visualizações nessas plataformas.

"Minha música tem uma pegada pop e R&B. E eu sempre amei jazz e R&B, mas também curto trazer para minha música uma "vibe" mais brasileira", revela a cantora Vicky.

A cantora relembra a produção durante a quarentena. "Já estava nos meus planos lançar a música este ano, mas não imaginava que seria no meio de uma pandemia! Então, corremos atrás, improvisamos e, no final, achei o resultado incrível! Fiz praticamente tudo de casa."

Vick diz que usou a pausa nas gravações da novela Gênesis, que teve a estreia adiada por conta da pandemia, para se dedicar integralmente a música. "Pretendo lançar um EP em breve. Por enquanto, estou aproveitando esse momento de quarentena para compor bastante. A ideia é focar na música e na minha carreira de atriz."

A personagem da superprodução da Record TV, será a estreia de Vicky como atriz na TV. Ela interpretará Simeia, prima e melhor amiga de Liba, na novela que contará a história da humanidade desde o início. "Estou feliz de estar conquistando meu primeiro trabalho na TV. Consegui esse papel lindo com muita luta e aprendizado."

"A forma que lido com tudo é muito diferente de quando tinha 15 anos e participei do The Voice Kids. Hoje, tenho mais maturidade e determinação", revela Vicky Valentim.

