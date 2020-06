Atriz Gabriela Dallacosta participa de websérie gravada na quarentena: “me reinventando”

Estudando teatro e se preparando para novas gravações para TV, a atriz Gabriela Dallacosta viu tudo parar no mês de março por conta da pandemia do novo coronavírus. De quarentena em casa, ela recebeu um novo convite para participar da websérie “Homem Office”, com roteiro e direção de Roberto Freitas.

“Fui me reinventando e me adaptando. Não quero parar de atuar e estudar nem mesmo na quarentena. Foi uma experiência muito legal e diferente porque não tivemos contato físico, além disso, a gente teve que entender um pouco mais de direção também. Gravamos tudo separadamente e depois o material foi editado. O resultado foi surpreendente”.

"Homem Office" foi produzida pela Kainan Produções e a estreia aconteceu na semana passada. Na série, vários personagens refletem sobre o tema: “boato ou consequência”, provocando o público sempre com muito humor.

Eduardo Graboski/Asimp