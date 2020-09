Atthos Marques vai para a final do Mister Brasil 2020

Namorado da atriz Gisele Fraga é um dos finalistas

Atthos Marques participa do Mister Brasil 2020 , o modelo nascido em Uberlândia aceitou o convite de sua agência, a 40 Graus, localizada no Rio de Janeiro , para participar desse importante desafio e está classificado para a final.

Esse ano por conta da Covid 19 e obedecendo aos protocolos de segurança, o evento teve diversas etapas online, a final será no mês de dezembro em Brasília.

Sua torcedora número um é a namorada , atriz e modelo Gisele Fraga que acompanha de perto todo o empenho do modelo e é sua principal incentivadora “ Ele é extremamente disciplinado com a alimentação e com o físico”.

Atthos que começou como modelo da Brooskfied e tem passagens em agencias de São Paulo e Rio de Janeiro seguirá carreira internacional assim que o concurso finalizar “ Estou me preparando para vencer , estou na final e essa já é uma vitória alcançada” diz o modelo.

Telma Cascello/Asimp