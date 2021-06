Baby do Brasil revela que foi pedida em casamento por Casagrande

Um dos relacionamentos mais polêmicos do mundo dos famosos voltou a ser assunto após a cantora Baby do Brasil revelar em uma entrevista para a repórter Lisa Gomes no Tv Fama que ela e Walter Casagrande quase subiram ao altar em 2017.

Na entrevista, a cantora explica que quando está com alguém é muito apegada as suas relações, “Nós somos amigos! Eu percebi que ele tem uma vida de viagens e eu tenho outra, pra mim, eu não consigo ter um relacionamento com ninguém que a gente não posso grudar e sair”.

Mesmo assim garante não ser ciumenta, “Eu sou grude. Gosto de casar, se eu fico muito tempo sem transar, anos, na hora que eu caso, provavelmente vou querer transar quase todos os dias. É... a cereja do meu bolo, quase aconteceu” brinca Baby.

Em sua biografia, o comentarista de futebol contou detalhes de sua intimidade, inclusive sobre o namoro com Baby do Brasil que durou 7 meses, sem sexo e confissões de que ele não queria casar com a vocalista dos Novos baianos.

Só agora, após 4 anos do término da relação, que Baby do Brasil volta a falar sobre Casão e rebate a declaração dada por ele no livro ‘Travessia’, “Ele me pediu em casamento, não fui eu que pedi ele em casamento. Nós terminamos sem graça um com o outro, sem sentir felicidade em terminar. Mas eu tive essa maturidade de dizer você vai aguentar isso? Eu não vou. Preciso ter a pessoa comigo, gosto de casamento”.

Para quem não sabe, Baby do Brasil é pastora e justifica sua abstinência sexual há mais de 20 anos por conta da religião, “Não transo antes do casamento, eu não quero, é uma opção espiritual. Tem muito tempo (sem sexo), já perdi até a conta”.

Ainda na entrevista, Baby não descarta a participação em um reality show, “É uma possibilidade muito grande, já houveram alguns convites e tudo pode, é uma questão de ter tempo na agenda e não tenha defraudação 24 horas”.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=3RDlTsREXPU