Band apresenta show ao vivo do Roupa Nova no Dia dos Namorados

A Band exibe ao vivo neste sábado (12), às 22h, o Especial Dia dos Namorados com Roupa Nova direto do Teatro WTC, em São Paulo. Esta será a primeira aparição pública da banda após a morte do vocalista Paulinho, em dezembro de 2020, vítima da Covid-19.

“Muitas pessoas se conheceram, começaram a namorar e se casaram com uma música do Roupa Nova. São histórias que vão ficar guardadas para sempre dentro do coração. Vamos fazer uma live para namorar, ficar junto e curtir”, adianta o músico Ricardo Feghali.

Com 40 décadas de estrada, a trajetória do grupo se confunde com a história da própria música brasileira. São mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. A banda também foi ganhadora do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009.

Em 2019, os músicos lançaram As Novas do Roupa reunindo 11 faixas inéditas. O mais recente trabalho, a canção Seu Jeito, Meu Jeito, traz uma parceria com o cantor Daniel. Ao longo dos últimos 40 anos, os artistas também dividiram os microfones com Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni, Steve Hackett e David Coverdale.

Na lista dos singles mais famosos estão “Whisky a Go Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem”, “Os Corações Não São Iguais”, “Linda Demais” e “Meu Universo é Você”. Em outubro deste ano, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando Oliveira e Serginho Herval planejam gravar um DVD na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, para celebrar os 40 anos de carreira.

O programa Especial Dia dos Namorados com Roupa Nova vai ao ar neste sábado, às 22h, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band, YouTube, BandPlay, Play FM e Band Internacional.