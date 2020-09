Banda Rosa de Saron faz show na Canção Nova

A banda Rosa de Saron fará um show nesta sexta-feira (25/09), às 21h, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Sem público, a apresentação musical será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

Sobem ao palco para participar do show os missionários da Comunidade Canção Nova: Ana Lúcia Biajone, que lançará, em parceria com a banda, a música “Lugar preferido”; Thiago Tomé, com seu novo single “Teu amor não sabe”, também cantado com o vocalista da banda Bruno Faglioni; Cassiano Meirelles e diácono Nelsinho Corrêa.